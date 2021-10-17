Жиго на русском высказался после матча с "Динамо" (видео)

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Жиго на русском высказался после матча с "Динамо" (видео)Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Французский защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго на русском языке прокомментировал ничью с "Динамо" со счетом 2:2 в рамках 11-го тура РПЛ.

"Сегодня были очень хорошие эмоции. После 0:2 было очень тяжело, но это "Спартак". Хорошо, что отыгрались. Атмосфера была супер. Эмоции после забитого гола на 91-й минуте были очень хорошими.

В первом тайме игра была 50 на 50, но они забили со стандарта. Потом было тяжело, но мы проявили характер. Сейчас нужно отдыхать и готовиться к "Лестеру". 

Знаю, что не сыграю с "Зенитом" из-за четырех желтых. Но у нас хорошая команда, и это не проблема", — сказал Жиго.

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