Жиго на русском высказался после матча с "Динамо" (видео)
Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен
Французский защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго на русском языке прокомментировал ничью с "Динамо" со счетом 2:2 в рамках 11-го тура РПЛ.
"Сегодня были очень хорошие эмоции. После 0:2 было очень тяжело, но это "Спартак". Хорошо, что отыгрались. Атмосфера была супер. Эмоции после забитого гола на 91-й минуте были очень хорошими.
В первом тайме игра была 50 на 50, но они забили со стандарта. Потом было тяжело, но мы проявили характер. Сейчас нужно отдыхать и готовиться к "Лестеру".
Знаю, что не сыграю с "Зенитом" из-за четырех желтых. Но у нас хорошая команда, и это не проблема", — сказал Жиго.
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