Жиго намерен покинуть "Спартак" этим летом

Теги спартак москвасамюэль жиголион

Жиго намерен покинуть "Спартак" этим летом

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго намерен покинуть клуб этим летом.

По сведениям журналиста Вячеслава Короткина, 26-летний игрок сообщил клубу о своем намерении вернуться во Францию, где в его услугах заинтересованы "Лилль", "Лион" и "Марсель".

Отмечается, что в приоритете Жиго переход в "Лион", так как в городе, где базируется команда, живут его родственники. Для игрока это важнее, чем участие "Лилля" и "Марселя" в еврокубках.

Соглашение Жиго со "Спартаком" действует до лета 2022 года. Клуб хочет выручить с его продажи около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Жиго четыре гола и две результативные передачи в 35 играх.

Читайте также: Агент Жиго рассказал, что разговоров о трансфере футболиста пока не ведется. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Челси"

"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов