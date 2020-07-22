Жиго намерен покинуть "Спартак" этим летом

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго намерен покинуть клуб этим летом.

По сведениям журналиста Вячеслава Короткина, 26-летний игрок сообщил клубу о своем намерении вернуться во Францию, где в его услугах заинтересованы "Лилль", "Лион" и "Марсель".

Отмечается, что в приоритете Жиго переход в "Лион", так как в городе, где базируется команда, живут его родственники. Для игрока это важнее, чем участие "Лилля" и "Марселя" в еврокубках.

Соглашение Жиго со "Спартаком" действует до лета 2022 года. Клуб хочет выручить с его продажи около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Жиго четыре гола и две результативные передачи в 35 играх.

Читайте также: Агент Жиго рассказал, что разговоров о трансфере футболиста пока не ведется. | http://soccernews.ru