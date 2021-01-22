Жиго назвал аналоги "Спартака" и "Зенита" во Франции

Центральный защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго провёл параллели между российскими и французскими клубами.

"Спартак" - что-то вроде русского "Марселя". Это самый популярный клуб в стране. Каждый выезд превращается в домашний матч - фанаты повсюду! Это народный клуб. Наш враг - ЦСКА. Это большое дерби. Матч с "Зенитом" - такая же большая вывеска, как "Марсель" - ПСЖ. Он самый могущественный клуб в финансовом плане. Эти команды - наши враги", - цитирует Жиго Actufoot.

До "Спартака" французский футболист выступал за "Гент". Прошлым летом он мог уйти в "Лион".

Жиго присоединился к "красно-белым" в 2018 году, сыграл 62 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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