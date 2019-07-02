Жиго назвал цель "Спартака" в новом сезоне

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Жиго назвал цель "Спартака" в новом сезоне

Французский защитник "Спартака" Самуэль Жиго заявил, что "красно-белые" нацелены на чемпионство в следующем сезоне.

"Если говорить о себе, то хочу восстановиться на все 100 процентов и помочь команде. Наша цель - стать чемпионом. Такой клуб как "Спартак" просто не может ставить перед собой других задач.

"Спартак" обязан выступать в Европе. Конечно, хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы очень высокий уровень", - приводят слова Жиго российские СМИ.

В минувшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. В новом сезоне московский клуб сыграет в Лиге Европы с квалификационного раунда.

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Пьянь

Для чемпионства нет ни состава, ни грамотного тренера, ни нормального медицинского штаба.

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