Жиго назвал цель "Спартака" в новом сезоне
Французский защитник "Спартака" Самуэль Жиго заявил, что "красно-белые" нацелены на чемпионство в следующем сезоне.
"Если говорить о себе, то хочу восстановиться на все 100 процентов и помочь команде. Наша цель - стать чемпионом. Такой клуб как "Спартак" просто не может ставить перед собой других задач.
"Спартак" обязан выступать в Европе. Конечно, хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы очень высокий уровень", - приводят слова Жиго российские СМИ.
В минувшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. В новом сезоне московский клуб сыграет в Лиге Европы с квалификационного раунда.
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|30
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|11
|Рубин
|30
|36
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|30
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|13
|Крылья Советов
|30
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