Жиго назвал лучших центральных защитников

Фото "Чемпионат" / Эдгар Брещанов

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго рассказал, каких центрбеков он считает лучшими на сегодняшний день и в истории в целом.

"Лучший центральный защитник мира прямо сейчас, пожалуй, ван Дейк. А вообще - мне нравятся игроки старого образца. Они никогда не ныли, не боялись прямых стыков. Лучшим из лучших считаю Каннаваро", - признался Жиго.

Также игрок "красно-белых" заявил о желании оказаться в одной команде с Зинедином Зиданом, назвав его лучшим футболистом в истории Франции.

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