Жиго назвал виновного в первом пропущенном голе "Спартака" в матче с ЦСКА



Защитник "Спартака" Самуэль Жиго считает себя виноватым в первом пропущенном голе команды в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

"Первый пропущенный мяч – моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общего языка с вратарем. Это футбол, но это было дерьмово", - приводят слова Жиго российские СМИ.

Напомним, что в том эпизоде Жиго столкнулся с Селиховым, помешав голкиперу забрать мяч в руки. В итоге армейцы довели дело до точного удара в исполнении Арнора Сигурдссона.

После 22 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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