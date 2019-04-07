Жиго назвал виновного в первом пропущенном голе "Спартака" в матче с ЦСКА
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго считает себя виноватым в первом пропущенном голе команды в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).
"Первый пропущенный мяч – моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общего языка с вратарем. Это футбол, но это было дерьмово", - приводят слова Жиго российские СМИ.
Напомним, что в том эпизоде Жиго столкнулся с Селиховым, помешав голкиперу забрать мяч в руки. В итоге армейцы довели дело до точного удара в исполнении Арнора Сигурдссона.
После 22 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Динамо Москва
|22
|24
|12
|Крылья Советов
|22
|24
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|22
|19
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12