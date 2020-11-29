Жиго назван лучшим игроком матча "Спартак" - "Ротор"

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго стал лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ с "Ротором" (2:0) по мнению экспертов.

В этой встрече футболист отметился голом на 93-й минуте матча.

"Спартак" с 32 баллами занимает лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ.

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