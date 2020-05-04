Жиго не планирует получать гражданство РФ и играть за сборную России

Французский защитник "Спартака" Самюэль Жиго не планирует получать российский паспорт и выступать за сборную России.

26-летний футболист выступает в чемпионате России второй сезон, поэтому пока не задумывался о гражданстве, однако он может вернуться к этому позже.

Ранее сборная Алжира приглашала футболиста в команду, но, несмотря на свои алжирские корни, защитник отказался от приглашения.

Француз выступает за "Спартак" с лета 2018 года, за это время он сыграл 37 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее Трабукки спрогнозировал Жиго место в основе сборной России в случае натураплизации.

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