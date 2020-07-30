Жиго не собирается покидать "Спартак"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу слухов об уходе Самюэля Жиго из команды.
Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в "Лионе".
"Очень много слухов, Самюэль - игрок "Спартака" и мы на него рассчитываем", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".
Жиго в минувшем сезоне провел 34 матча, забил 4 мяча и отдал 3 передачи.
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