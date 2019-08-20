Жиго о матче "Спартака" с ЦСКА: "Победить было просто настоящим счастьем"

Теги спартак москвасамюэль жигоцска москва

Жиго о матче "Спартака" с ЦСКА: "Победить было просто настоящим счастьем"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго рассказал, что думает о победе своей команды в московском дерби с ЦСКА (2:1).

Отметим, в этой встрече футболист отметился дублем.

"Невероятные ощущения. Очень много единоборств, накал, борьба. Победить было просто настоящим счастьем.

Я еще никогда не забивал два гола. Когда забиваешь один мяч, чувствуешь себя потрясающе. А тут два, еще и в дерби", - сказал футболист.

"Красно-белые" набрали 11 очков и поднялись на 4-е место в турнирной таблице. "Армейцы" с 10 очками остались на 6-й позиции.

А еще: Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Балотелли сыграет за свой бывший клуб "Манчестер Сити" в прощальном матче Компани

Балотелли сыграет за свой бывший клуб "Манчестер Сити" в прощальном матче Компани

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов