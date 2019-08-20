Жиго о матче "Спартака" с ЦСКА: "Победить было просто настоящим счастьем"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго рассказал, что думает о победе своей команды в московском дерби с ЦСКА (2:1).

Отметим, в этой встрече футболист отметился дублем.

"Невероятные ощущения. Очень много единоборств, накал, борьба. Победить было просто настоящим счастьем.

Я еще никогда не забивал два гола. Когда забиваешь один мяч, чувствуешь себя потрясающе. А тут два, еще и в дерби", - сказал футболист.

"Красно-белые" набрали 11 очков и поднялись на 4-е место в турнирной таблице. "Армейцы" с 10 очками остались на 6-й позиции.

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