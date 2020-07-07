Жиго порассуждал о результатах "Спартака" в текущем сезоне

Центральный защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго сделал заявление о результатах своей команды в сезоне 2019/20.

"Сложно дать чёткую оценку нашему выступлению. Не люблю и не хочу говорить о себе персонально, я всего лишь часть команды. Голы, которые я забил в первой части сезона, уже в прошлом. Сейчас нужно думать только о предстоящих матчах и отдавать все силы до самого конца. Ведь у нас ещё есть возможность попасть в еврокубки и выиграть трофей для "Спартака". Победа в Кубке России - наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы. Но о чемпионате, конечно, нельзя забывать: впереди ещё четыре тура.

Безусловно, команда в своём нынешнем виде способна прибавлять и добиваться более высоких результатов. Я считаю, в этом сезоне были матчи, в которых мы показали, что у "Спартака" есть классная команда, одержали несколько ярких побед. Пауза из-за коронавируса спутала наши планы, но я убеждён, что мы на правильном пути и будем прогрессировать", - сказал француз.

В РПЛ "Спартак" по итогам 26 туров занимает седьмое место. В полуфинале Кубка России команда сразится с "Зенитом".

Жиго в текущем сезоне провёл за "красно-белых" 30 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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