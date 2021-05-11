Жиго порассуждал о своём будущем в "Спартаке"
Фото твиттер Филиппа Папенкова
Центральный защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго дал комментарий по поводу своего будущего в клубе.
"У меня ещё год контракта. Я счастлив в "Спартаке" и наслаждаюсь каждым матчем. Впереди у нас последний тур чемпионата, потом - надеюсь, квалификация в Лиге Чемпионов. Давайте, будем идти шаг за шагом. Что будет впереди - посмотрим", - заявил француз.
Ранее сообщалось, что "красно-белые" готовят для игрока обороны новый трёхлетний контракт с повышением зарплаты.
27-летний Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года, сыграл 71 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
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