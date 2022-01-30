Жиго прокомментировал подписание контракта с "Марселем"
Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен
Французский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго прокомментировал подписание контракта с "Марселем".
"Очень рад присоединиться к этому замечательному клубу", — написал Жиго в инстаграме.
"Марсель" заплатил за футболиста два миллиона евро. При этом Жиго ближайшие полгода проведет в "Спартаке" на правах аренды.
В нынешнем сезоне 28-летний Жиго провел за "Спартак" 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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