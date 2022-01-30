Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен

Французский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго прокомментировал подписание контракта с "Марселем".

"Очень рад присоединиться к этому замечательному клубу", — написал Жиго в инстаграме.

"Марсель" заплатил за футболиста два миллиона евро. При этом Жиго ближайшие полгода проведет в "Спартаке" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 28-летний Жиго провел за "Спартак" 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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