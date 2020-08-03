Жиго прокомментировал слухи о возможном уходе из "Спартака"

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Жиго прокомментировал слухи о возможном уходе из "Спартака"

Центральный защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго признался, что сейчас нет предпосылок для его ухода из клуба.

"Предложения из Лиги 1? Это лишь слухи. У меня на данный момент нет никаких предложений, ничего не рассматриваю. Мой контракт со "Спартаком" действует ещё два года, поэтому я здесь. Я человек, который живёт сегодняшним днём. Если появится шанс сыграть в топ-клубе, постараюсь его использовать. Но обсуждать нужно факты, а все слухи и слова вокруг них не важны.

Пообещать, что точно останусь этим летом? В футболе вообще сложно о чём-то говорить точно, случиться может что угодно. Я футболист "Спартака". И я просто наслаждаюсь своей жизнью. Признаюсь, я получил огромное количество сообщений от наших фанатов. Хочу сказать, что очень люблю их всех. Они потрясающие!" - сказал француз.

Ранее сообщалось, что Жиго может отправиться в "Лион" за сумму от 15 до 20 миллионов евро.

Несколько источников писали, что футболист хочет на родину, чтобы быть ближе к семье.

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