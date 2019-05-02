Жиго прошел медобследование в римской клинике
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго прошел медобследование в Риме.
О результатах осмотра будет объявлено в ближайшие дни. Напомним, что у 25-летнего игрока возникли проблемы с мениском, из-за ранее перенесенной операции на крестообразной связке колена.
Жиго перебрался в "Спартак" летом прошлого года. В этом сезоне на счету француза один забитый мяч и один ассист в 11 играх.
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