Жиго прошел медобследование в римской клинике

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Жиго прошел медобследование в римской клинике

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго прошел медобследование в Риме.

О результатах осмотра будет объявлено в ближайшие дни. Напомним, что у 25-летнего игрока возникли проблемы с мениском, из-за ранее перенесенной операции на крестообразной связке колена.

Жиго перебрался в "Спартак" летом прошлого года. В этом сезоне на счету француза один забитый мяч и один ассист в 11 играх.

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