Жиго рассказал, почему решил перейти в "Спартак"



Новичок "Спартака" Самюэль Жиго прокомментировал свой переход в московский клуб.

"Спартак" сделал мне интересное предложение в финансовом плане. К этому также приложился спортивный фактор. Выступление за "Спартак" это большой вызов для меня. "Спартак" является самым популярным клубом России и в следующем сезоне может сыграть в Лиге Чемпионов", – приводит слова Жиго HLN.be.

Напомним, что "Спартак" купил 24-летнего Жиго за восемь миллионов евро.

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