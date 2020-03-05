Жиго рассказал, почему "Спартак" дал отыграться ЦСКА

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2). Красно-белые одержали победу в дополнительное время. Об этом сообщает Sport24.

"Самое важное - победа. У меня была серьезная ошибка при втором голе. Я неправильно оценил ситуацию, мяч полетел не туда. В итоге снова пропустили.

Поведя 2:0, мы очень хотели забить третий мяч. Во-вторых, нас сильно надломил первый пропущенный гол", - сказал Жиго.

"Красно-белые" выиграли в дерби со счётом 3:2 и вышли в полуфинале Кубка России на питерский "Зенит".

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