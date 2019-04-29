Жиго: "У меня травма колена - проблемы с мениском"

Теги спартак москвасамюэль жиго

Жиго: "У меня травма колена - проблемы с мениском"

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго после ничейного матча с "Рубином" (1:1) рассказал о своем состоянии.

"У меня травма колена - проблемы с мениском. В Риме на обследовании узнаю, что делать дальше.Не думаю, что все серьезно", - сказал Жиго.

Французский футболист перешел в московский клуб летом 2018 года из "Гента" за 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отметился 1 голом в 11 матчах.

"Спартак" с 40 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. 

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