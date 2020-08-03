Жиго высказался о судействе в матчах "Спартака"

Центральный защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго поделился мыслями о ситуации с судейством в матчах с участием "красно-белых".

"Вы правы, арбитры принимали довольно странные решения в матчах "Спартака", но что мы можем тут поделать? Только играть ещё лучше, ещё сильнее выкладываться на поле. Надеюсь, в следующем сезоне подобных решений не будет. А нам вообще не стоит думать о них, ведь "Спартак" - большой клуб. Тот сезон уже в прошлом, и нам нужно работать и показывать максимум на поле, а судейским решениям вообще не придавать значения", - сказал француз.

Напомним, что "Спартак" финишировал в РПЛ на седьмом месте, а в Кубке России дошёл до 1/2 финала, где проиграл "Зениту".

На судейство в конце сезона жаловались владелец столичного клуба Леонид Федун и главный тренер команды Доменико Тедеско.

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