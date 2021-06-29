Жиго высказался о возможной натурализации

Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Французский футболист московского "Спартака" Самюэль Жиго ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

"Ох, это не ко мне вопрос. Не ко мне, ха-ха", — сказал защитник "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что ранее Зарема Салихова предложила сборной России натурализовать Жиго.

В прошедшем сезоне Жиго сыграл 26 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых забил 3 гола.

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