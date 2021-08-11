Жиго высказался после вылета из Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго прокомментировал вылет красно-белых из Лиги чемпионов.

– Чего ждете от Лиги Европы?

– На данный момент мы сфокусированы на чемпионате. Что касается "Бенфики", то жаль, что мы сыграли дома всего при 3 тысячах человек. Теперь нам нужно думать об игре с "Уралом" и выигрывать этот матч.

С "Бенфикой" мы старались играть компактно. Да, мы не показали хорошего матча, но постарались выжать максимум. Нам нужно играть агрессивней, стараться выкладываться, – сказал Жиго.

Напомним, что "Спартак" проиграл оба матча "Бенфике" со счетом 2:0.

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