Жилберто Силва: "Не нужно быть болельщиком "Барселоны", чтобы наслаждаться игрой Иньесты"

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Жилберто Силва: "Не нужно быть болельщиком "Барселоны", чтобы наслаждаться игрой Иньесты"Известный в прошлом бразильский футболист Жилберто Силва высоко отозвался об игре капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты.

"Иньеста такой футболист, что даже не нужно быть болельщиком "Барселоны", чтобы наслаждаться его игрой на сто процентов. Его действия на поле доставляют наслаждение. Он демонстрирует очень красивый способ игры в футбол", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, Зико видит в Артуре замену Иньесте. | soccernews.ru

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