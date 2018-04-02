Известный в прошлом бразильский футболист Жилберто Силва оценил шансы ЦСКА и "Арсенала" в очном противостоянии в 1/4 финала Лиги Европы.

"Думаю, шансы равны - 50 на 50. У обеих команд есть отличный шанс проявить себя и в дальнейшем завоевать титул" - сказал Силва.

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне, а ответный - через неделю в Москве.

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