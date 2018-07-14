Известный в прошлом бразильский футболист Жилберто Силва похвалил сборную России за её выступление на ЧМ-2018.

"Сборная России удивила всех, весь футбольный мир, показала очень хороший результат. Я приезжал в Россию до начала Чемпионата Мира, и судя по тому, что я видел, читал в газетах и наблюдал по телевидению, никто не думал даже о выходе из группы. Показанный результат важен для страны, для подрастающего поколения, которое будет воодушевляться, видя игру главной команды. Прекрасно, что вся страна сплотилась вокруг команды и поддерживала её" - сказал Силва.

Напомним, что сборная России дошла до четвертьфинала мундиаля, уступив на этой стадии Хорватии в серии пенальти.

Не пропустите: Игнашевич может войти в тренерский штаб сборной России. | http://soccernews.ru