Жилберто Силва встал на защиту Венгера

Экс-игрок "Арсенала" Жилберто Силва поделился мнением о ситуации с Арсеном Венгером.

"Я очень долго работал с Венгером. Это человек, который любит футбол и хочет побеждать. Он жертвует собой ради футболистов и клуба. Сейчас ситуация сложная, но он старается делать все, что в его силах, чтобы справиться с давлением и извлечь максимальную пользу из своих игроков.

Арсен постоянно ощущает давление, но настало время, когда нужно спросить: "Как футболисты могут отплатить ему за доверие?" Вся пресса поголовно обсуждает возможный уход Венгера, твердит, что он утратил аппетит. Но дело не в этом, дело в поддержке клуба и игроков" - приводит слова Силвы FourFourTwo.

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