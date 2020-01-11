"Жилина" готова продать Боженика в ЦСКА за 5 миллионов евро

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"Жилина" готова продать Боженика в ЦСКА за 5 миллионов евро

Московский ЦСКА остаётся главным претендентом на форварда "Жилины" Роберта Боженика.

Как заявил спортивный директор словацкого клуба Карол Беланик, армейцы предлагали за 20-летнего футболиста 5 миллионов евро.

Функционер отметил, что данные условия устроили "Жилину", однако сам нападающий отказался ехать в Россию.

Боженик является воспитанником "Жилины" и пока выступал только за родной клуб, в его активе 19 голов и 6 ассистов в 58 матчах.

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