Жинола: "Я бы посоветовал Кейну остаться в "Тоттенхэме"

Экс-футболист "Тоттенхэма" Давид Жинола считает, что Харри Кейн должен остаться в клубе.

"Я бы посоветовал Кейну остаться в "Тоттенхэме". "Шпоры" должны сохранить Кейна, если они реально рассчитывают на победу в АПЛ в следующем сезоне. Это очень важно. Им нужно сохранить свои лучшие активы, если они хотят выиграть что-нибудь в ближайшие несколько лет, а Харри Кейн, Деле Алли и ещё несколько игроков - их главные активы" - приводит слова Жинолы TalkSPORT.

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