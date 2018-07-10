Жириновский: "Хорваты мстят за дедов, которых Сталин сгноил в лагерях"

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Жириновский: "Хорваты мстят за дедов, которых Сталин сгноил в лагерях"

Известный политик России Владимир Жириновский подверг жесткой критике сборную Хорватии, которая обыграла Россию в четвертьфинале Чемпионата Мира-2018 (1:1, 4:3 по пенальти).

"Хорваты ведут себя нагло, все про Украину вспоминают, а если бы мы обработали наших футболистов перед встречей с Хорватией, как я предлагал… Но Черчесов не хочет перед матчем — проиграли матч.

Внуки хорватов играют в футбол остервенело, потому что они мстят за своих дедов, которых потом Сталин сгноил в лагерях. А мы своих футболистов перед матчем с Хорватией не готовили, так, размазня получается", - приводят слова Жириновского российские СМИ.

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