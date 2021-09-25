Жириновский: "Мамаева и Кокорина нужно было сослать в Сибирь"

Политик Владимир Жириновский выразил мнение, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева нужно было сослать в Сибирь за две драки в центре Москвы.

"У нас в тюрьме сидят люди - тысячу людей украл или подрались по пьяни. Вот футболисты недавно подрались, Мамаев с Кокориным. Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь. Там и футбол можно было бы поднять. Сибирь со времен декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счет ссыльных", - заявил Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, осенью 2018 года избили трех человек в Москве. За это они получили тюремные сроки от 17 до 18 месяцев лишения свободы. Все они, кроме Протасовицкого, досрочно вышли на свободу по УДО.

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