Жириновский назвал главные проблемы российского футбола

Фото твиттер Владимира Жириновского

Известный российский политик Владимир Жириновский порассуждал о кризисе в отечественном футболе.

"Мы - северная страна, а в футбол южные играют: Бразилия, Аргентина, Португалия и Греция иногда. Чтобы улучшить игру российской сборной, нужно усилить популяризацию спорта среди детей. Сейчас интерес у детей к футболу отсутствует. Нужна подготовка - не играют во дворах мальчишки", - заявил лидер ЛДПР.

Напомним, что сборная России неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Кроме того, клубы РПЛ уже два сезона подряд проваливаются в еврокубках.

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