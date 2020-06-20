Жириновский призвал отменить результат матча "Сочи" - "Ростов"
Российский политик, председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости аннулировать результат матча 23-го тура РПЛ между "Сочи" и "Ростовом".
Напомним, что футболисты основного состава донской команды не смогли приехать на игру из-за карантина, а молодёжка проиграла южанам со счётом 1:10.
"Сочи" обыграл "Ростов" на домашнем стадионе со счётом 10:1. И причина разгрома только в том, что ростовчане играли запасным составом, так как основной оказался на карантине из-за выявленного у шести игроков коронавируса. Отказ "Сочи" перенести матч вызвал осуждение многих болельщиков. Мы выражаем возмущение, что руководство Премьер-лиги и РФС не перенесли этот матч, и руководство "Ростова" было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство.
Эпидемия - это форс-мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи. Надо встать на защиту футболистов "Ростова", отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав", - написал Жириновский в своём телеграм-канале.
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