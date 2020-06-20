Жириновский призвал отменить результат матча "Сочи" - "Ростов"

Теги фк сочиростов

Жириновский призвал отменить результат матча "Сочи" - "Ростов"

Российский политик, председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости аннулировать результат матча 23-го тура РПЛ между "Сочи" и "Ростовом".

Напомним, что футболисты основного состава донской команды не смогли приехать на игру из-за карантина, а молодёжка проиграла южанам со счётом 1:10.

"Сочи" обыграл "Ростов" на домашнем стадионе со счётом 10:1. И причина разгрома только в том, что ростовчане играли запасным составом, так как основной оказался на карантине из-за выявленного у шести игроков коронавируса. Отказ "Сочи" перенести матч вызвал осуждение многих болельщиков. Мы выражаем возмущение, что руководство Премьер-лиги и РФС не перенесли этот матч, и руководство "Ростова" было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство.

Эпидемия - это форс-мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи. Надо встать на защиту футболистов "Ростова", отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав", - написал Жириновский в своём телеграм-канале.

Не пропустите: "Это просто верх цинизма": Газзаев высказался о разгроме "Ростова" от "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержанием нескольких болельщиков команды

"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержанием нескольких болельщиков команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов