Жириновский раскритиковал Лукашенко из-за продолжающегося чемпионата Беларуси

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Жириновский раскритиковал Лукашенко из-за продолжающегося чемпионата Беларуси

Российский политик Владимир Жириновский подверг критике президента Белоруссии Александра Лукашенко, который до сих пор не запретил в стране спортивные мероприятия, несмотря на пандемию китайского коронавируса COVID-19.

"Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей. И уже несколько десятков человек там заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысяч…

Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Напомним, что чемпионат Белоруссии является единственным турниром в Европе, где продолжается национальный чемпионат. При этом, Лукашенко заявил, что он не считает текущую эпидемиологическую ситуацию опасной.

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