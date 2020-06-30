Жириновский раскритиковал РФС за решение засчитать техническое поражение "Оренбургу" в матче с "Краснодаром"

Известный российский политик Владимир Жириновский остался недоволен решением РФС засчитать техническое поражение "Оренбургу" за неявку на матч 24-го тура РПЛ против "Краснодара".

Напомним, что приволжская команда не смогла сыграть из-за вспышки коронавируса в клубе.

"Опять мы наблюдаем спортивный произвол. Футбольной команде "Оренбург" засчитали техническое поражение от "Краснодара", потому что она не смогла провести матч из-за заболевания шести её игроков коронавирусом. Мы уже обращались в Российский футбольный союз по схожему поводу, когда обескровленную коронавирусом команду "Ростов" разгромили в Сочи. Теперь то же самое учиняют "Оренбургу".

Прекратите наконец это дикое отношение к спортсменам. Если команда не может играть в связи с заболеванием игроков, то матч должен переноситься на более поздний период. Если это не прекратится, то пора подумать о смене руководства РФС", - написал Жириновский в своём телеграм-канале.

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