Жириновский раскритиковал РФС за решение засчитать техническое поражение "Оренбургу" в матче с "Краснодаром"

Теги рфсоренбургкраснодар

Жириновский раскритиковал РФС за решение засчитать техническое поражение "Оренбургу" в матче с "Краснодаром"

Известный российский политик Владимир Жириновский остался недоволен решением РФС засчитать техническое поражение "Оренбургу" за неявку на матч 24-го тура РПЛ против "Краснодара".

Напомним, что приволжская команда не смогла сыграть из-за вспышки коронавируса в клубе.

"Опять мы наблюдаем спортивный произвол. Футбольной команде "Оренбург" засчитали техническое поражение от "Краснодара", потому что она не смогла провести матч из-за заболевания шести её игроков коронавирусом. Мы уже обращались в Российский футбольный союз по схожему поводу, когда обескровленную коронавирусом команду "Ростов" разгромили в Сочи. Теперь то же самое учиняют "Оренбургу".

Прекратите наконец это дикое отношение к спортсменам. Если команда не может играть в связи с заболеванием игроков, то матч должен переноситься на более поздний период. Если это не прекратится, то пора подумать о смене руководства РФС", - написал Жириновский в своём телеграм-канале.

Не пропустите: Спортивный директор "Оренбурга" рассказал, состоится ли матч с "Уралом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония

У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов