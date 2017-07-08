Жириновский считает, что футболистам нужно драться вместо дополнительного времени

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Жириновский считает, что футболистам нужно драться вместо дополнительного времени
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в футболе пора внедрять новшества.

"Предлагаю новую инициативу в футболе: стенка на стенку вместо дополнительного времени. Во-первых, подраться можно перед матчем. Это как разминка, сближение игроков. Чтобы не видеть в них врагов. А когда будет известен результат, тот, кто выиграет "стенка на стенку" будет объявлен окончательным победителем.

Футбол – командная игра. При пенальти влияет ловкость вратаря каждой команды. А вот "стенка на стенку" – это уже команда, 11 человек, которые отступают и бояться, а мы идем", - сказал Жириновский.

После этого политик ударил двоих членов партии в грудь. 

Ранее сын Жириновского Игорь Лебедев предложил "дать в морду" защитнику "Зенита" Юрию Жиркову. | http://soccernews.ru

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