Жириновский высказался о своём предложении сослать Кокорина и Мамаева в Сибирь

Фото твиттер Владимира Жириновского

Известный российский политик Владимир Жириновский объяснил свои слова о ссылке в Сибирь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Хочу внести ясность по поводу предложения возродить такой вид наказания, как ссылка. Прежде всего речь о гуманизации уголовного наказания, а не об ужесточении. Никто не предлагает ссылать протестующих или за все подряд мелкие правонарушения. Наоборот, ссылка - это более мягкая альтернатива реальному лишению свободы в колонии. Вместо того чтобы жить в бараке, вставать и ложиться по расписанию, есть баланду, человек ведёт в целом нормальный образ жизни, может жить со своей семьёй, работать, но ему запрещено покидать определённый регион, приезжать в крупные столичные города.

Смысл такого наказания в лишении привычной среды, а не свободы в целом. Это наказание предусматривается для тех видов правонарушений, которые чаще происходят в богеме, в среде "золотой" молодёжи. Такое наказание могло бы быть применено, например, к футболистам Кокорину и Мамаеву, устроившим драку в центре Москвы. Вместо тюрьмы они прожили бы эти два-три года в удалённом регионе России, но были бы при этом свободны, могли тренироваться и работать. И жизнь в провинции остудила бы их.

Или, например, для тех, кто регулярно и нагло нарушает ПДД, провоцирует дорожную полицию на гонки. Их не пугает административный арест или крупный штраф, мы это помним по примеру Мары Багдасарян. Так себя ведут чаще всего богатые детки, которые лишь выпендриваются своими штрафами и арестами как достижением. А вот ссылка на пару лет в Тмутаракань, где нет ни дружков, ни дорогих машин, ни клубов, ни благодарной публики привела бы их в чувство", - написал Жириновский в своём телеграм-канале.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, осенью 2018 года избили трех человек в Москве. За это они получили тюремные сроки от 17 до 18 месяцев лишения свободы. Все они, кроме Протасовицкого, досрочно вышли на свободу по УДО.

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