Жирков близок к уходу из "Зенита"
Защитник "Зенита" Юрий Жирков, скорее всего, летом покинет питерский клуб.
Жена футболиста Инна намекнула на скорый переезд семьи в другой город.
"Наверное, это лучший май в моей жизни. Никогда не думала, что за столь маленький срок этот город станет таким родным. Честно, полюбила его не сразу... Сейчас понимаю, что скоро мы переедем, но знаю точно, что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья. Я ещё раз убедилась - всё, что не делается, всё к лучшему и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря", - написала девушка в инстаграме.
Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. Контракт 35-летнего футболиста с клубом истекает по окончании сезона.
В приглашении ветерана заинтересован "Тамбов", который гарантировал себе путёвку в РПЛ по итогам текущей кампании.
Не пропустите: "Зенит" нацелился на вингера "Урала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Шесть игроков "Реала" включены в сборную разочарований сезона в Примере
-
Стала известна окончательная заявка сборной России на июньские матчи
-
"Нант" продал Салу в "Кардифф" против его воли
-
Четыре игрока "Барселоны", Бензема и другие: опубликована символическая сборная сезона в Примере
-
Кэхилл: "Роналду должен выиграть "Золотой мяч" в 2019 году"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" сделал де Лигту улучшенное предложение
-
Жирков близок к уходу из "Зенита"
-
Модрич благодаря "Золотому мячу" останется в "Реале" до 2021 года
-
1
СМИ узнали, когда "Ювентус" объявит о назначении Гвардиолы
-
Гендиректор "Локомотива" прокомментировал ситуацию с возможным уходом Денисова
-
2
Шесть игроков "Реала" включены в сборную разочарований сезона в Примере
-
Стала известна окончательная заявка сборной России на июньские матчи
-
"Манчестер Юнайтед" вынужден отложить трансфер Джеймса
-
"Локомотив" опубликовал три видео из раздевалки после победы в Кубке России
-
"Нант" продал Салу в "Кардифф" против его воли
-
Директор "Арсенала" объяснил, почему Рэмзи покинул клуб
-
1
Роналдо хочет переманить в "Вальядолид" звезду "Реала"
-
Четыре игрока "Барселоны", Бензема и другие: опубликована символическая сборная сезона в Примере
-
Габор Кирай завершил карьеру. Он играл в трениках на Евро-2016
-
1
Леон Бэйли сделал выбор между сборными Англии и Ямайки
-
7
Кэхилл: "Роналду должен выиграть "Золотой мяч" в 2019 году"
-
"Локомотив" обязан продлить контракт с Сёминым
-
"Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖ
-
Вальдано назвал подвигом возвращение Зидана в "Реал"
-
1
Гендиректор "Локомотива" - об обвинениях в помощи судей: "Если есть доказательства - на стол. Если нет - нехер языком болтать"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20