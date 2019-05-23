Жирков близок к уходу из "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

Жирков близок к уходу из "Зенита"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков, скорее всего, летом покинет питерский клуб.

Жена футболиста Инна намекнула на скорый переезд семьи в другой город.

"Наверное, это лучший май в моей жизни. Никогда не думала, что за столь маленький срок этот город станет таким родным. Честно, полюбила его не сразу... Сейчас понимаю, что скоро мы переедем, но знаю точно, что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья. Я ещё раз убедилась - всё, что не делается, всё к лучшему и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря", - написала девушка в инстаграме.

Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. Контракт 35-летнего футболиста с клубом истекает по окончании сезона.

В приглашении ветерана заинтересован "Тамбов", который гарантировал себе путёвку в РПЛ по итогам текущей кампании.

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