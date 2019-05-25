Жирков: "Дзюба шутил, что на ЧМ-2026 я выеду на поле в инвалидной коляске"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал, что думает о возможном выступлении за сборную России в будущем.

"Дзюба шутил, что я выеду на ЧМ-2026 на поле в инвалидной коляске. Мне покажут, где левый фланг, и повезут меня туда.

О завершении карьеры я после чемпионата мира сказал не то чтобы сгоряча… Просто понимал, что уже такой возраст, что со сборной можно уже и закончить", - отметил 35-летний Жирков.

Ранее сообщалось, что "Зенит" хочет подписать новый контракт с футболистом.

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