Жирков: "Фаворитами в группе являются наша команда и Уругвай"

Теги юрий жирковроссияуругвайсаудовская аравияегипет

Жирков: "Фаворитами в группе являются наша команда и Уругвай"Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Чемпионата Мира 2018-го года для своей команды.

"Фаворитами в группе являются наша команда и сборная Уругвая. Саудовскую Аравию мало видели в деле, не представляю, в какой футбол они играют, но если они попали на Чемпионат Мира, то, я думаю, они достойны внимания. В Египте много игроков из хороших чемпионатов, например Салах из "Ливерпуля". У Уругвая - очень сильное нападение: Кавани и Суарес, так что с ними будет тяжелее всех", - цитирует 34-летнего хавбека Чемпионат.

Не пропустите: эксклюзивный материал об итогах жеребьевки группового этапа ЧМ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов