Жирков: "Фаворитами в группе являются наша команда и Уругвай"

Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Чемпионата Мира 2018-го года для своей команды.

"Фаворитами в группе являются наша команда и сборная Уругвая. Саудовскую Аравию мало видели в деле, не представляю, в какой футбол они играют, но если они попали на Чемпионат Мира, то, я думаю, они достойны внимания. В Египте много игроков из хороших чемпионатов, например Салах из "Ливерпуля". У Уругвая - очень сильное нападение: Кавани и Суарес, так что с ними будет тяжелее всех", - цитирует 34-летнего хавбека Чемпионат.

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