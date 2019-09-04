Жирков: "Хотел закончить карьеру 5-6 лет назад"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков признался, что сейчас не думает о завершении карьеры, хотя несколько лет назад хотел завязать с футболом.

"Перед тем, как продлить контракт с "Зенитом", были мысли закончить в родном Тамбове или в "Балтике". Были варианты поиграть год-полтора и закончить.

Хотя об уходе сейчас даже не думаю. Хотел закончить лет 5-6 назад ещё, жена не даст соврать. Чем займусь после завершения карьеры? Наверное, организую музей по Второй мировой войне. Рыбалка? Если возьмут меня. Я ещё тот рыболов", - сказал Жирков.

Футболисту в августе исполнилось 36 лет. Помимо "Зенита" он выступал за "Челси", ЦСКА, "Анжи", "Динамо" и тамбовский "Спартак".

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