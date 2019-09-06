Жирков и Дзюба в старте сборной России на матч с Шотландией

Тренерские штабы сборной России и Шотландии огласил стартовый состав на матч отборочного турнира Евро-2020.

Отметим, что с первых минут на поле выйдет 36-летний полузащитник Юрий Жирков.

Россия: Гилерме, Марио Фернандес, Семенов, Оздоев, Зобнин, Кудряшов, Джикия, Головин, Жирков, Ионов, Дзюба.

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Робертсон, Малгрю, Купер, МакТоминай, Форрест, МакГинн, МакБарни, Макгрегор, Фрейзер.

Встреча состоится в Глазго и начнется - в 21:45 (мск).

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