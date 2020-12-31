Жирков и Кокорин могли перейти в тульский "Арсенал"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал о несостоявшихся переходах в клуб двух известных футболистов.

"Кокорин и Жирков? Да, оба могли перейти в "Арсенал". Предметно общались с игроками, но не сложилось", - сказал функционер.

Напомним, что Кокорин сейчас выступает за "Спартак", а Жирков - за "Зенит".

"Арсенал" по итогам 19 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 14 очков.

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