Жирков и Мамаев близки к возвращению в строй после травм

Фото твиттер "Химок"

Зимние новички "Химок" Юрий Жирков и Павел Мамаев вернулись к тренировкам с командой.

Клубная пресс-служба уточнила, что 38-летний защитник и 33-летний хавбек уже занимаются на поле, но с ограничениями.

Напомним, что Жирков получил повреждение 6 марта, а Мамаев – 26 февраля.

Не пропустите: В "Химках" прокомментировали уход трёх легионеров. | http://soccernews.ru