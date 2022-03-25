Жирков и Мамаев близки к возвращению в строй после травм
Фото твиттер "Химок"
Зимние новички "Химок" Юрий Жирков и Павел Мамаев вернулись к тренировкам с командой.
Клубная пресс-служба уточнила, что 38-летний защитник и 33-летний хавбек уже занимаются на поле, но с ограничениями.
Напомним, что Жирков получил повреждение 6 марта, а Мамаев – 26 февраля.
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