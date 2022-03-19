Жирков и Мамаев не помогут "Химкам" в матче с "Уралом"

Фото твиттер "Химок"

Зимние новички "Химок" Юрий Жирков и Павел Мамаев продолжают восстанавливаться после травм.

По этой причине оба футболиста пропустят игру 22-го тура РПЛ против "Урала". Это подтвердил генеральный директор подмосковного клуба Владимир Габулов.

Напомним, что 38-летний Жирков получил повреждение 6 марта, а 33-летний Мамаев – 26 февраля.

"Химки" сыграют на выезде с "Уралом" сегодня в 12:00 по московскому времени.

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