Жирков и Мамаев не помогут "Химкам" в матче с "Уралом"
Фото твиттер "Химок"
Зимние новички "Химок" Юрий Жирков и Павел Мамаев продолжают восстанавливаться после травм.
По этой причине оба футболиста пропустят игру 22-го тура РПЛ против "Урала". Это подтвердил генеральный директор подмосковного клуба Владимир Габулов.
Напомним, что 38-летний Жирков получил повреждение 6 марта, а 33-летний Мамаев – 26 февраля.
"Химки" сыграют на выезде с "Уралом" сегодня в 12:00 по московскому времени.
Не пропустите: Защитник "Химок" Дагерстол вернулся в бывший клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Жирков и Мамаев не помогут "Химкам" в матче с "Уралом"
-
"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала" из АПЛ
-
"Бохум" извинился перед арбитром за инцидент в матче с "Боруссией" М
-
Агент Рыбуса объяснил, почему поляк не спешит покидать "Локомотив"
-
"Ференцварош" Черчесова добился третьей победы подряд
-
Главные новости дня: 18 марта
-
Тренер "Сан Лоренцо" осудил фанатов ПСЖ за свист в адрес Месси
-
Языджи получил вызов в сборную Турции на стыки ЧМ-2022
-
"Вулверхэмптон" в результативном матче уступил "Лидсу"
-
"Сент-Этьен" сыграл вничью с "Труа"
-
"Атлетик" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
"Дженоа" переиграл "Торино", "Сассуоло" разгромил "Специю"
-
Месси может пропустить матч с "Монако"
-
Матч между "Бохумом" и гладбахской "Боруссией" прерван: названа причина
-
Де Хеа высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов
-
Футболисты "Сочи" сами убирали снег перед тренировкой
-
Тен Хаг прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед"
-
Шиманьски близок к уходу из "Динамо"
-
"Бенфика" назвала стоимость Нуньеса
-
Невилл предложил "Манчестер Юнайтед" кандидата на пост тренера