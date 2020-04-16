Жирков, Игнатьев и Мамаев поучаствовали в челлендже Ольги Бузовой
Певица Ольга Бузова запустила в инстаграме новый челлендж, целью которого является помощь пожилым людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.
Суть акции заключается в том, что известные люди кладут 5 тысяч рублей в кошелёк, передавая эстафету.
В челлендже приняли участие три футболиста - Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Павел Мамаев ("Ростов") и Юрий Жирков ("Зенит").
Друзья, Оля @buzova86 и Маша @mariapoga_ вместе с фондом «Добродомик» @dobrodomikmsc запустили челлендж в помощь пожилым людям, которые попали в сложную ситуацию в связи с карантином из-за вируса Covid 19 - #добропротивcovid19 . Все мы @aida.offi перечислили на счёт фонда деньги, которые пойдут на обеспечение продуктами и другими необходимыми вещами пожилых людей. И ты можешь помочь тоже! #давайпоможемвместе Выкладывай свои видео и скриншоты переводов на счёт фонда под тегом #добропротивcovid19 Мы выберем самые оригинальные видео и добавим их в ролик со звёздами, который они опубликуют на своих страницах. Реквизиты фонда есть на странице аккаунта @dobrodomikmsc и здесь Соц. карта сбербанк 2202 2003 5621 7347 ( Александра Александровна С. привязана к номеру 8-921-906-906-6 ) Яндекс кошелек 410014968838529 paypal.me/dobrodomik www.dobrodomik.ru ❤Благотворительный фонд ДоброДомик Номер счета: 40701810555000000338 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 044030653 Кор. Cчет: 30101810500000000653 ОГРН: 1187800007614 ИНН: 7801656894 КПП: 780101001 Назначение платежа: целевая деятельность фонда #ДоброДомик - в благодарность к старшему поколению !
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20