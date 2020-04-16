Жирков, Игнатьев и Мамаев поучаствовали в челлендже Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова запустила в инстаграме новый челлендж, целью которого является помощь пожилым людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Суть акции заключается в том, что известные люди кладут 5 тысяч рублей в кошелёк, передавая эстафету.

В челлендже приняли участие три футболиста - Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Павел Мамаев ("Ростов") и Юрий Жирков ("Зенит").

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