Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Будущее защитника Юрия Жиркова пока не определено.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник в окружении игрока, Жирков имеет предложения от клубов РПЛ.

"У Юры есть предложение из РПЛ. И даже не одно. В ближайшее время Жирков намерен определиться со своим будущим клубом", - сообщил источник.

Напомним, что в конце мая у Жиркова истекло соглашение с "Зенитом".

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