Жирков имеет предложения от клубов РПЛ
Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Будущее защитника Юрия Жиркова пока не определено.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник в окружении игрока, Жирков имеет предложения от клубов РПЛ.
"У Юры есть предложение из РПЛ. И даже не одно. В ближайшее время Жирков намерен определиться со своим будущим клубом", - сообщил источник.
Напомним, что в конце мая у Жиркова истекло соглашение с "Зенитом".
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