Жирков извинился за конфликт с Глушенковым в матче "Спартак" - "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков принес извинения за инцидент во время матча 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1), который возник между ним и хавбеком "красно-белых" Максимом Глушенковым.

В этом эпизоде Глушенков случайно наступил на ногу Жиркову и взбешенный игрок "Зенита" специально ударил мячом в соперника.

"Приношу свои извинения, что не совладал с эмоциями!" - написал Жирков в своем Instagram.

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