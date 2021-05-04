Жирков летом покинет "Зенит"

Фото твиттер "Зенита"

Левый защитник питерского "Зенита" Юрий Жирков станет свободным агентом по окончании текущего сезона.

По информации Bobsoccer, 37-летний футболист покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

Жирков выступает за "Зенит" с января 2016 года, сыграл 125 матчей, забил 5 голов и сделал 16 ассистов.

В составе "сине-бело-голубых" ветеран выиграл 7 трофеев, в том числе 3 чемпионских титула.

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