Жирков, Миранчук и Черышев - в старте сборной России на матч с Турцией
Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на матч 5-го тура лиги наций с Турцией.
Россия: Гильерме, Зобнин, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков, Алексей Миранчук, Кузяев, Оздоев, Черышев, Заболотный.
Встреча состоится сегодня, 15 ноября. Начало - в 20:00 (мск).
На данный момент Россия с 8 очками возглавляет группу 3 Лиги В. Следом расположились Венгрия (7), Турция (3) и Сербия (2).
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