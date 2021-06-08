Жирков может остаться в "Зените"

Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" намерен удержать в команде полузащитника Юрия Жиркова, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, руководство "Зенита" планирует провести переговоры с игроком о новом контракте после Евро-2020. Нынешнее соглашение Жиркова истекает 31 июня и он может перейти в другой клуб бесплатно.

37-летний Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 127 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 16 результативных передач.

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