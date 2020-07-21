Жирков может перейти в "Краснодар"
Защитник "Зенита" Юрий Жирков может перебраться в "Краснодар".
По сведениям Metaratings, агенты 36-летнего футболиста предложили его услуги краснодарскому клубу, который в свою очередь не против подписания игрока.
Соглашение Жиркова с "Зенитом" истекает в конце сезона. Отмечается, что он согласен перейти в другой российский клуб из топ-4 РПЛ.
В этом сезоне на счету Жиркова три гола и пять ассистов в 27 играх.
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